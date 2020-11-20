شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: تدريب العاملين على المشكلات التي تؤثر علي جودة مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية تنفيذ خطة التدريب لتشمل جميع التخصصات التي تؤدى إلى رفع كفاءه العاملين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار «صالح» إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بعقد برامج تدريبية خلال الفترة من ٢٠٢٠/١١/١٥ حتي ٢٠٢٠/١١/١٩ عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتدريب عدد من العاملين على «المشكلات التي تؤثر على جودة مياه الشرب وطرق حلها» بمشاركة ١٧ شركة تابعة، وكذلك برنامج عن «التحاليل البيولوجية لمياه الشرب».

واكد على قيام الشركة بتقديم الدورات الداخلية الأخرى ضمن دورات المسار الوظيفي لترقية العاملين بالشركة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكاني واستخدام المواد المطهرة وتعقيم مقر التدريب، وتقليل أعداد المتدربين والتي شملت تدريب عدد من العاملين على قياس المياه وانواع العدادات، مصادر وخصائص المخلفات، أساليب التعامل مع الكيماويات.