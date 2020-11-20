شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن الاجتماعي تكشف حصاد «القباج» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، نشاط مكثف خلال الأسبوع الجاري، بدأت بإطلاق عدد من المبادرات بالشراكة مع صندوق تحيا مصر، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك بروتوكولات لدعم الطفولة المبكرة وتدريب وتوظيف الأولى بالرعاية.

وعلى مستوى الحالات الإنسانية، قامت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوجية فريق التدخل السريع تابع للوزارة استجابة لحالة إنسانية لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد شوارع القاهرة وتقديم المساعدة له وذلك بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى مستوى اجتماعات مجلس الوزراء، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم تقرير مفصل للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استعرضت عن مستجدات مشروع «2 كفاية» خلال شهر أكتوبر الماضى، والذي يأتي في إطار البرنامج القومي لتنظيم الاسرة وتحقيق التنمية المجتمعية، مؤكدة أن المشروع مستمر في تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الاهلية الشريكة مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشهد رئيس الوزراء، أمس الخميس، الاحتفالية الكبرى، التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان «نتشارك.. علشان بكره»، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة؛ استعدادا لفصلالشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعايته؛ لتكثيفأنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وعلى مستوى المبادرات الجديدة، أطلقت القباج عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مبادرة الهلال الأحمر المصري «دعم العودة الامنة للمدارس» بمحافظة الإسماعيلية في ضوء التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بالتنسيقالكامل مع وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية محافظة الاسماعيلية.

أما من جانب البروتوكولات الدولية، وقعت القباج بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لدعم مشروع «تعزيز القدراتالمؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي» بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني التي تم تخصيصها من جانب بريطانيا، والذي يتناولالعمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعي والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التي تعاني منمشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسي وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة في تطويرالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وخلال الأسبوع الماضي استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين، ورحبت بوزير الطيران المدنى والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن سمة الحكومة الحالية هو العمل المشترك بين الوزراء وبعضهم البعض، وبين الوزراء والمحافظين.

وشهد اللقاء بحث تسويق منتجات الأسر المنتجة فى صالات السفر بالمطارات المصرية المختلفة دعماً لفرص التسويق، وقد أبدى وزير الطيرانالمدنى موافقته وإستعداده لبحث التجربة ومراقبة نجاح التجربة، كما وافق سيادته على عرض منتجات جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفاتمجانًا فى كافة مطارات الجمهورية فى جميع الصالات والأسواق الحرة، وذلك دعماً للجمعية ولمنتجاتها، مؤكدًا قدرتهم على إبراز منتجاتهمبشكل يعكس إبداعاتهم.