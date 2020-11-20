- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«15 متطوع» و«6 سيارات دفع رباعي».. «الهلال الأحمر» تواجه الطقس السيئ بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت غرفة عمليات الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، توجيهات بفرق الإنقاذ السريع والاستجابة برفع درجة جاهزية الاستعداد لمواجهة تداعيات موسم الشتاء والتقلبات الجوية الطارئة، منذ الصباح الباكر.
وانطلقت بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ثلاث فرق مدربة على الإنقاذ والتدخل أثناء السيول بقوام ١٥ متطوعا وبواسطة ٦ سيارات دفع رباعي مجهزة بالكامل بكافة أدوات ومعدات الإنقاذ والسحب وحقائب الإسعافات الأولية، حيث أسفر تدخل فرق الإنقاذ السريع عن سحب وإجلاء عدد ٤٠ سيارة خاصة بالمواطنين من مناطق تكدس المياه الأمطار، بالإضافة إلى سحب وانتشال سيارة كانت قد غمرتها المياه وغرقت بشكل كامل.
ولا يزال الهلال الأحمر المصري إدارةً ومتطوعين في تأهب واستعداد تام من خلال المتابعة المستمرة للأوضاع الطارئة بكافة المحافظات.
والجدير بالذكر أن للهلال الأحمر المصري يقوم بدور رائد في الاستجابة والتدخل لمواجهة تداعيات السيول منذ ذروة التقلبات الجوية في أوائل العام الجاري، ويتم تلقي استغاثات الجهات والأفراد من خلال الخط الساخن للهلال الاحمر المصري ١٥٣٢٢.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,955
-
تعافي
101,564
-
وفيات
6,508
كانت هذه تفاصيل خبر بـ«15 متطوع» و«6 سيارات دفع رباعي».. «الهلال الأحمر» تواجه الطقس السيئ بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.