شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«15 متطوع» و«6 سيارات دفع رباعي».. «الهلال الأحمر» تواجه الطقس السيئ بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت غرفة عمليات الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، توجيهات بفرق الإنقاذ السريع والاستجابة برفع درجة جاهزية الاستعداد لمواجهة تداعيات موسم الشتاء والتقلبات الجوية الطارئة، منذ الصباح الباكر.

وانطلقت بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ثلاث فرق مدربة على الإنقاذ والتدخل أثناء السيول بقوام ١٥ متطوعا وبواسطة ٦ سيارات دفع رباعي مجهزة بالكامل بكافة أدوات ومعدات الإنقاذ والسحب وحقائب الإسعافات الأولية، حيث أسفر تدخل فرق الإنقاذ السريع عن سحب وإجلاء عدد ٤٠ سيارة خاصة بالمواطنين من مناطق تكدس المياه الأمطار، بالإضافة إلى سحب وانتشال سيارة كانت قد غمرتها المياه وغرقت بشكل كامل.

ولا يزال الهلال الأحمر المصري إدارةً ومتطوعين في تأهب واستعداد تام من خلال المتابعة المستمرة للأوضاع الطارئة بكافة المحافظات.

والجدير بالذكر أن للهلال الأحمر المصري يقوم بدور رائد في الاستجابة والتدخل لمواجهة تداعيات السيول منذ ذروة التقلبات الجوية في أوائل العام الجاري، ويتم تلقي استغاثات الجهات والأفراد من خلال الخط الساخن للهلال الاحمر المصري ١٥٣٢٢.