شكرا لقرائتكم خبر عن قوس قزح يزين سماء القاهرة والجيزة مع غزارة الأمطار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زين قوس قزح سماء القاهرة والجيزة وسط غزارة الأمطار التي سقطت منذ قليل على عدد من المناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة، في الوقت الذى أكدت فيه هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على السواحل الشمالية، مما تزيد الإحساس ببرودة الطقس هناك يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة.



قوس قزح يزين سماء القاهرة والجيزة رغم غزارة الأمطار

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى نشاط الرياح الغربية على الصحراء الغربية وتزداد سرعتها مع الهبات مثيرة للرمال والاتربة، تصل إلى شمال الصعيد، موضحة أن طقس اليوم هو ذروة عدم الاستقرار، من حيث سقوط الأمطار على شمال البلاد ونشاط الرياح أيضًا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية صباحا و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .