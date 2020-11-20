شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع المحافظين جهود التعامل مع موجة الطقس السيئ بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية لـ" الخليج 365" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يتابع مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والمحافظين، مستجدات الاوضاع فى المحافظات التى تشهد طقس سئ والتأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة وسحب أى تجمعات لمياه الأمطار .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتابع فيه غرفة العمليات المركزية بالحكومة لحظة بلحظة الوضع في المحافظات التى تشهد أمطار غزيرة وطقس سئ.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الاخري.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.