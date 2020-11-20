شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يصدر قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2020، وفي ظل توجه الدولة نحو تحديد مواعيد ثابتة لفتح وغلق المحلات العامة. وقرر فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً يومياً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (Home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاء.

ووفقاً للمواعيد المقررة تبدأ شهور الصيف من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

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وتضمن القرار جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناء على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.