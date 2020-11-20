حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. وزير الآثار يصدر قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية التنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات.. إنفوجراف السكة الحديد: لا تعديل فى مواعيد القطارات بعد قرار تحديد ساعات عمل المحال المترو: لا تعديل لمواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة بعد تحديد ساعات عمل المحلات وزير الرى يعقد جلسة ختامية مع وزير البيئة والتنمية المستدامة الكونغولى مواعيد فتح المحال والمولات.. من 7 صباحا حتى 10 مساء شتاء و11 مساء صيفا وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات التموين تعلن صرف 65% من مقررات شهر نوفمبر حتى الآن القوى العاملة تعلن تعيين 5766 شابا بالقاهرة بينهم 57 من ذوى القدرات وزير الأوقاف: للدولة المصرية يدان إحداهما تبنى والأخرى تطور.. صور صندوق مكافحة الإدمان يعلن تكثيف حملات الكشف عن التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية وزير الزراعة يوزع 140 طن تقاوى شعير مجانا وتخيصص 1.8 مليار جنيه للتنمية بمطروح الأوقاف تدعو للالتزام بالآداب الإسلامية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعى

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