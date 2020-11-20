شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يهيب بالمواطنين التزام منازلهم وعدم النزول للشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالمواطنين التزام منازلهم وعدم النزول لشوارع العاصمة إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية لأداء عملها في رفع آثار الأمطار، وتسهيل حركة معدات الشفط والعاملين المنتشرين في الشوارع، جاء ذلك خلال الجولة التى يقوم بها محافظ القاهرة حاليا بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع .

وتفقد محافظ القاهرة عدد كبير من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية، وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيراً إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.