شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تكشف تفاصيل مشروع ترميم مسجد الإمام الشافعى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مشروع ترميم مسجد الإمام الشافعي هو مشروع ضخم قامت به شركة المقاولون العرب ، لما لها من خبرة في هذا المجال تحت إشراف الوزارة بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير المنطقة ككل مثل ما يجري الآن من أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة ، ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية ، وخط سير مرور موكب المومياوات الذي ستشهده هذه المنطقة أثناء نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأضاف العنانى ، فى تصريحات صحفية ، اليوم الجمعة ،على هامش افتتاح مسجد الإمام الشافعي حيث أقيمت به شعائر صلاة الجمعة، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته.

وتفقد وزيري السياحة والآثار والأوقاف ومحافظ القاهرة ، أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة الإمام الشافعي ، وهو المشروع الذى انطلق في مارس 2017 تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

وأوضح العميد هشام سمير ، مساعد وزير السياحة والاثار للشؤون الهندسية ، فيما يتعلق بأعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة الإمام الشافعي فقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمشروع في عام 2018 والتي تضمنت الانتهاء من كافة الدراسات التاريخية والإنشائية للقبة وأعمال التوثيق الأثري للمكونات والزخارف الخاصة بها، كما تم وضع الأسلوب الأمثل لمعالجة التدهور الإنشائي واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لجميع المفردات والعناصر المعمارية والزخرفية للقبة من الداخل والخارج. هذا بالإضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال ترميم الواجهات الخارجية ، وقد بدأت أعمال المرحلة الثانية من المشروع عام 2019، حيث تم حتى الآن الانتهاء فيما يقرب من 65% منها و من المقرر أن تستمر الأعمال حتى النصف الثاني من 2021 ، وتشمل أعمال هذه المرحلة جميع أعمال الترميم ورفع كفاءة القبة من الداخل والموقع العام الخارجي ووضع نظام إضاءة حديث .

وقال الدكتور أسامة طلعت ، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أنه تمت أعمال حفائر أثرية أثناء أعمال المرحلة الأولى والتي أسفرت عن اكتشاف بقايا لمبني كان مقاما على الضريح في العصر الفاطمي، أي قبل بناء القبة الحالية التي ترجع لعصر الملك الكامل الأيوبي سنة608 هجرية، هذا بالإضافة إلى ترميم المقصورات الخشبية.

أما مسجد الأمام الشافعي فقد شيد في عهد الخديوي محمد على توفيق عام1399 هجرية/ 1892 ميلادية وهو يتبع طراز المساجد المغطاة ومشيد من الحجر الجيري وسقفه من الخشب تتوسطه شخشيخة مربعة. ملحق بالجامع قبة ترجع للعصر الأيوبي.

وزير الآثار مع المسئولين عن الترميم وزيرا الآثار والأوقاف يكشفان الستار عن ترميم مسجد الإمام الشافعي وزيرا الآثار والأوقاف مع المشاركين في الترميم وزير الآثار خلال تفقده ترميم مسجد الإمام الشافعي

مسجد الإمام الشافعي

مسجد الإمام الشافعي

وزيرا الآثار والأوقاف ومحافظ القاهرة