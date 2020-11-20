شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء المطر .. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعاء المطر.. بالتزامن مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، ينشر " الخليج 365 " دعاء المطر، خاصة وأنه من الأشياء المستحبة والواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم، حيث روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر يقول "اللهم صيباً نافعاً".

ودعاء المطر من أهم الأدعية التى رددها الصحابة والتابعين، ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

وورد أيضا فى دعاء المطر "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

وعلى جانب آخر ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا السبت 27 نوفمبر 2020 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2020 : - يوم السبت 21 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) . الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية , الغربية - الشرقية - المنوفية ) . جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين - رأس بناس ) . - يوم الأحد 22 نوفمبر ( 20 ( 20 : السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) - يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشید ) - يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم رشید ) . شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية ) - يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد بلطيم . دمیاط بورسعيد - العريش - رفح ) . الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) . - يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم دمياط بورسعيد ) . الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية . المنوفية ) . وأكدت هيئة الأرصاد ، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا .

كانت هذه تفاصيل خبر دعاء المطر .. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.