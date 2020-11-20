شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة عمل حول زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة العمل التدريبية التى عُقدت بعنوان: "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنىCARDNE .

وشهد حفل الختام توزيع شهادات التقدير على الحاضرين، وإعلان التوصيات النهائية لورشة العمل، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، والدكتور غالب تفاحة المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى، والذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أنه تم التأكيد فى ختام ورشة العمل التى استمرت لمدة يومين على أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، فضلا عن تطبيق نظم الجودة وإحكام الرقابة على المنتجات التصديرية، وبناء قدرات المزارعين والعاملين بمحطات الإعداد للتصدير وتعريفهم بشروط ومواصفات التصدير التى تحددها الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية وتكويد المزارع.

وأشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان المشاركون أكدوا على أهمية زراعة الاصناف التصديرية وتوفير التوصيات ألفنية الإرشادية للمزارعين، والتركيز على الممارسات الزراعية الجيدة، لتقليل مستويات التلوث لرفع وتحسين جودة الحاصلات البستانية وبالتإلى زيادة التنافس فى تصديره، مع وضع سياسات واستراتيجيات اكثر دعما للمحاصيل الواعدة، وزيادة مستوى التقصى الخاص بالملوثات الكيميائية والميكروبية، فضلا عن وضع تشريعات تزيد فى قوة الجمعيات التعاونية لتجميع صغار المزارعين لوضع المزارع على طريق التصدير .

وقال ان المشاركون أوصوا بالاهتمام بزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصدرة للخارج وعدم تصدير المواد الخام مما يزيد من تدفق النقد الأجنبى، مع ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية، وربط قطاع الزراعة على مستوى الجمهورية بشركات التصدير عن طريق قاعدة معلومات تجمع اطراف العملية الإنتاجية والتجارة الخارجية.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، ان زيادة الصادرات جاءت نتيجة لتضافر جهود وزارة الزراعة والقطاع الخاص وتحسين جودة المنتجات الزراعية، لافتا إلى أهمية عقد ندوات ارشاديه بمناطق الإنتاج لتوعية المزارعين بمتطلبات التصدير.

وأكد الدكتور غالب تفاحة، أن ورشة العمل والمحتوى العلمى لها كذلك مناقشات المشاركين قد تنأولت كافة الإجراءات التى من شأنها زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية،

بينما اشارت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، ان المعمل يقوم بخدمة المستهلك المصرى بإجراء برنامج تحليل للملوثات الكيماوية والبيولوجية والميكروبية فى مختلف الأسواق المحلية خلال جميع المواسم الزراعية للوقوف على مستويات التلوث لتحديد مدى سلامة الأغذية فى الأسواق المحلية، فضلا عن اتخاذ القرارات والإجراءات ألفورية بشأنها فى حال وجود أى اشتباه فى أى خطر يمكن أن يتعرض له المستهلك المصرى لحمايته وحماية البيئة المصرية بناء على نتائج تحاليل معتمدة عالميًا بما يبث الثقة لدى القاعدة العريضة للمستهلكين فى سلامة وأمان الغذاء والمنتجات الزراعية فى مصر.