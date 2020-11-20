شكرا لقرائتكم خبر عن يا رزاق يا كريم.. بائعة الترمس تتحدى الأمطار لكسب الرزق الحلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تسقط الأمطار على الشوارع، لتغسل ترابها، وتروي أرضها، جلست تستقبل أمطار الخير، ومعها أهل الخير.

سيدة تواجدت على ناصية شارع الثورة بمنطقة المهندسين، تبيع الترمس، بينما منعها عدم نفاذ الكمية من مغادرة المكان بعد سقوط الأمطار.



السيدة البسيطة

صورة السيدة، تعكس حالة الجهد والمثابرة، وحب العمل التي بدت واضحة على ملامح السيدة البسيطة، لتستحق نشرها في الخليج 365، كتجسيد لحالة حب العمل والاجتهاد.