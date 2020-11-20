شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم ورشة لتعليم الأطفال صناعة الاكسسوارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، ورشة لتعليم الأطفال الصم تصنيع الحلى والاكسسوارات، وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم الجمعة، أن الورشة هي الأولى من نوعها يتدرب فيها الطلاب من سن 9 حتى 18 سنة على تصنيع الحلو والاكسسوارات من الصلصال الحراري، مشيرة إلى أن الصلصال الحراري يتم تشكيله بتقنيات مختلفة ويدخل الفرن حتى يتماسك وتأتي تلك الورشة لتعليم الأطفال حرف وصناعات جديدة

ووحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982، تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993، وتعمل على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.