شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوزع 140 طن تقاوى شعير مجانا وتخيصص 1.3 مليار جنيه للتنمية بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوزيع 140 طن شعير مجانا على مزارعى مطروح للاستفادة من مياه الامطار فى مناطق الزراعات المطرية.

وقال القصير إنه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية محافظة مطروح وبالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" تم تخصيص 1.3مليار جنية لمحافظة مطروح لتنمية المناطق الصحراوية والرعوية والوديان وإقامة السدود والبنية الأساسية

واكد القصير انه مشروعا متكاملا يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وسوف يبدأ تنفيذه فى القريب العاجل مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كل الدعم لمزراعى مطروح سواء من خلال الإرشاد الزراعى أو التقاوى والشتلات المجانية بالإضافة إلى الدعم الفنى من مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء

من ناحيته أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة والمحافظة من أجل تنمية المناطق الرعوية والوديان ومشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة معبرا عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة والتى استمرت لمدة يومين .

وقال عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء قال إن وزير الزراعة قام بتوزيع 140 طن من تقاوى الشعير، مجانا على 2333 مزارع بمناطق مرسى مطروح ورأس الحكمة والنجيلة والضبعة والسلوم وسيدى برانى لزراعة 4666 فدان

واضاف زغلول أن التقاوى من انتاج وزارة الزراعة بالإضافة إلى إقامة 227 حقل إرشادى لتوعية المزارعيين بأساليب الزراعة وأصناف التقاوى الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة قام أمس بزيارة لمحافظة مطروح استمرت لمدة يومين تفقد خلالها بعض المشروعات الزراعية بمدينة سيوه والتقى مع عمد وعواقل مطروح ناقش معهم آفاق التنمية فى المحافظة.