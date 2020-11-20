ضبط مالك محل هواتف يمارس جرائم الغش بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط مالك محل هواتف محمولة بالقاهرة لقيامه بممارسة جرائم الغش فى مجال الهواتف المحمولة.

وأمكن ضبط عدد كبير من الكراتين الفارغة الخاصة بهواتف محمولة مختلفة الأنواع والماركات، بالإضافة إلى 2 سخان هوائى حرارى، ماكينة تغليف حرارية، كمية من الملصقات المستخدمة فى غلق الكراتين المقلدة، عدد من السماعات والشواحن المقلدة، كمية من الملصقات مطبوع عليها أرقام (سيريـال نمبر)، 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة، مبلغ مالى) بحوزة مالك محل للهواتف المحمولة بشارع عبدالعزيز دائرة قسم شرطة الموسكى مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى نصب.

وبمواجهته أقر بشراء تلك المضبوطات (مقلدة) من الخارج، موضحاً اشتراكه وعاطل لطباعة الملصق المدون به بيانات الأجهزة ولصقها على الكراتين الخاصة بها وبيعها لأصحاب محلات الهواتف مقابل 500 جنيه لكل كرتونة بمشتملاتها "سماعة - شاحن" وإعادة بيعها على أنها جديدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.