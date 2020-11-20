ضبط 2,5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط (كمية قدرها 2,5 طن أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية) محملة على سيارة نقل قيادة ( سائق – مقيم بمحافظة الجيزة). وبمواجهته أقر بنقله المضبوطات من محافظة أسوان متجهاً إلى إحدى محال بيع الأسماك المملحة الكائن بمحافظة القاهرة. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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