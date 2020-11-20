أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 3862 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 3862 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وضبطت الحملات 2094 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 128 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 دراجات نارية مخالفة، 23 مخالفة موقف عشوائي، 35 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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