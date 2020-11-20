محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبطت قوت الأمن بالجيزة مخططا للتنقيب عن الآثار بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة. اليقظة الأمنية لرجال الشرطة وسرعة جمع التحريات أوقعت بتشكيل عصابي يضم 12 متهما. وأمكن ضبط المتهمين في أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بقرية أم خنانن، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر مأمورية الحوامدية تنهي حلم ثراء 12 متهما بالتنقيب عن الآثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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