الأمن العام: سقوط 225 تاجر مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي خلال يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 173 قطعة سلاح ناري، 215 قضية مخدرات بأجمالي 225 متهما، وتنفيذ 80762 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة. وأثمرت جهود حملات الأمن العام عن ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، (324) دراجة نارية مخالفة، (22874) مخالفة مرورية، و فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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