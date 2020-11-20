شرطة المسطحات تضبط 10 مصانع بدون ترخيص وتصادر سلع مغشوشة في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية وأسفرت جهودها عن ضبط (مصنعين أعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط) بمضبوطات بلغت (9,27 طن تقاوي – 130 طن أعلاف) بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية. وضبط شركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 50 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وبدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، و (مركز بيطري "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط) بمضبوطات بلغت (169 عبوة مختلفة الأحجام لأدوية بيطرية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية). كما ضبط (3) مصانع "بدون تراخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية، (23) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة)، (18) منشآة صناعية بنطاق مديريتي أمن "دمياط ، الجيزة"، (34) وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، (38) قضية تلوث بنهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن دمياط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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