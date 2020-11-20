استولى مليون ونصف من ضحاياه.. سقوط مستريح جديد في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخص متهم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أربعة أشخاص) بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية، له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت حوالي (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.