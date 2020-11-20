بسبب موجة الطقس السيء.. توجيه عاجل من التنمية المحلية لمواطني محافظة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تابع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على مدار الساعات الماضية مع عدد من المحافظين جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها بعض المحافظات منذ أمس الخميس ومستمرة حتى اليوم مثل الإسكندرية و البحيرة ، وسوء الأحوال الجوية في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والشرقية.

كما تابع شعراوي - خلال اتصالات هاتفية أجراها اليوم ببعض المحافظين، وفق بيان للوزارة - سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير علي حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وحصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

وناشد وزير التنمية المحلية، مواطني محافظة الإسكندرية بالالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المحافظة فيما يخص عدم نزولهم إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى لمساعدة الأجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي لشفط تراكمات المياه في عدد من المناطق.

ووجه شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال شعراوي إنه يتلقى تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع في المحافظات، حيث أشارت آخر التقارير إلى سقوط أمطار غزيرة علي محافظة الإسكندرية، مما أدى إلى تراكمات مياه بكافة شوارع وميادين المحافظة وجارى التعامل مع المياه بالشوارع الرئيسية والمدن بواسطة معدات الأحياء بالتعاون مع معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح التقرير قيام محافظ الإسكندرية محمد الشريف بتفقد الوضع في بعض المناطق بالمحافظة لمتابعة جهود شفط تراكمات مياه الأمطار وأعمال تصريفها ، والإطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق، كما يقوم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة المحافظة لمتابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع محافظة الإسكندرية.

وأضاف التقرير أن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة علي بعض المناطق، فضلا عن وجود نشاط للرياح على محافظة مطروح ، وسقوط أمطار خفيفة على بعض القرى في مراكز محافظة الشرقية، وأمطار متوسطة على بعض مناطق محافظة البحيرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق بالقليوبية.

وطالب وزير التنمية المحلية، من المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات .

وأكد شعراوي على أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة الاسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي تشهد موجة من الطقس السيء لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

وطالب شعراوي بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع .