وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة بعد ترميمه.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

افتتح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، مسجد الإمام الشافعي، حيث أقيمت به شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته.

وقام الحضور بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة الإمام الشافعي والتي بدأت في مارس 2017، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية، أنه فيما يتعلق بأعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة الإمام الشافعي فقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمشروع في عام 2018 والتي تضمنت الانتهاء من كافة الدراسات التاريخية والإنشائية للقبة وأعمال التوثيق الأثري للمكونات والزخارف الخاصة بها، كما تم وضع الأسلوب الأمثل لمعالجة التدهور الإنشائي واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لجميع المفردات والعناصر المعمارية والزخرفية للقبة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال ترميم الواجهات الخارجية.

وأشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بالمجلس الأعلى للآثار أنه تمت أعمال حفائر أثرية أثناء أعمال المرحلة الأولى وأسفرت عن اكتشاف بقايا لمبني كان مقاما على الضريح في العصر الفاطمي، أي قبل بناء القبة الحالية التي ترجع لعصر الملك الكامل الأيوبي سنة ٦٠٨ هجرية، هذا بالإضافة إلى ترميم المقصورات الخشبية.

وقال الدكتور خالد العناني إن مشروع ترميم الجامع هو مشروع ضخم قامت به شركة المقاولون العرب لما لها من خبرة في هذا المجال، بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير المنطقة ككل مثل ما يجري الآن من أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة حول المتحف القومي للحضارة المصرية من كباري وطرق وكذلك مرور موكب المومياوات الذي ستشهده هذه المنطقة أثناء نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

شيد مسجد الإمام الشافعي في عهد الخديوي محمد على توفيق عام ١٣٩٩ هجرية/ ١٨٩٢ ميلادية وهو يتبع طراز المساجد المغطاة ومشيد من الحجر الجيري وسقفه من الخشب تتوسطه شخشيخة مربعة، ملحق بالجامع قبة ترجع للعصر الأيوبي.

وقد بدأت أعمال المرحلة الثانية من المشروع عام 2019، حيث تم حتي الآن الانتهاء فيما يقرب من 65% منها، ومن المقرر أن تستمر الأعمال حتي النصف الثاني من عام ٢٠٢١، وتشمل أعمال هذه المرحلة جميع أعمال الترميم ورفع كفاءة القبة من الداخل والموقع العام الخارجي ووضع نظام إضاءة حديث للقبة.