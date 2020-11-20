الجيزة: غلق جزئي لشارع النيل أسفل كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق جزئى لشارع النيل تحديداً أسفل كوبرى 6 أكتوبر بالاتجاهين وذلك لمدة 3 أيام ابتداء من يوم اليوم، وحتى الأحد المقبل، أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي فى إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالقيام بأعمال إحلال وتجديد كابلات الكهرباء بشارع النيل دائرة أحياء العجوزة والدقى.

وأعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئى لشارع عبد المنعم رياض بالدقى أمام العقار رقم 13، ابتداء من اليوم وحتى يوم السبت الموافق 21/11/2020.

وأكدت أن الأعمال تبدأ من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط، دون تعطيل الحركة المرورية وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال توصيل كابلات كهرباء للعقار المشار إليه .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الدقى والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات تواجه تنفيذها خلال المدة المحددة مع القيام برد الشئ إلي أصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة وذلك فى إطار الخطة التى تنفذها المحافظة لتطوير شارع النيل والتى شهدت تفقد محافظ الجيزة مساء أمس ميدانيا أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالشارع للوقوف على نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات المحددة .

أكد المحافظ، أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع دون أي معوقات .