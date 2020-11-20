محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
يشارك هشام الناظر، المدير الإقليمي لجوجل مصر، في مؤتمر مستقبل الإعلام، الذي تعقده وزارة الدولة للإعلام، غدا.
ومن المقرر أن يشارك "الناظر" في الجلسة الخاصة بمناقشة الظواهر الإعلامية الجديدة في عصر العولمة، ويشاركه الحضور عدد من خبراء الإعلام في مصر و9 دول أخرى.
هشام الناظر، هو المدير الإقليمي لجوجل مصر، شغل منصب مدير الوكالات في "جوجل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2018 و2019 في دبي، وشغل عدة مناصب في شركة "مارس"، وعمل في منصب مدير التسويق التجاري في شركة جيليت مصر.
ودعت وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام في مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم للمشاركة في المؤتمر اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، وتتلقى كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التي ستبث المؤتمر على الهواء.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الإقليمي لجوجل مصر ثاني المشاركين في مؤتمر مستقبل الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.