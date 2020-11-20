المدير الإقليمي لجوجل مصر ثاني المشاركين في مؤتمر مستقبل الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

يشارك هشام الناظر، المدير الإقليمي لجوجل مصر، في مؤتمر مستقبل الإعلام، الذي تعقده وزارة الدولة للإعلام، غدا.

ومن المقرر أن يشارك "الناظر" في الجلسة الخاصة بمناقشة الظواهر الإعلامية الجديدة في عصر العولمة، ويشاركه الحضور عدد من خبراء الإعلام في مصر و9 دول أخرى.

هشام الناظر، هو المدير الإقليمي لجوجل مصر، شغل منصب مدير الوكالات في "جوجل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2018 و2019 في دبي، وشغل عدة مناصب في شركة "مارس"، وعمل في منصب مدير التسويق التجاري في شركة جيليت مصر.

ودعت وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام في مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم للمشاركة في المؤتمر اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، وتتلقى كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التي ستبث المؤتمر على الهواء.