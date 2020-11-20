الشمس محجوبة.. ٩ صور ترصد شكل موجة الطقس السيئ على القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تصوير : محمود بكار
رصدت عدسة الخليج 365، ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تضرب بعض المناطق بالبلاد.
وأدى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة إلى حجب رؤية الشمس تماما عن الأنظار في منتصف النهار.
وتوقع الخبراء، سقوط أمطار غزيرة على محافظات مطروح والإسكندرية، ورفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ومدينة المنصورة، وستكون شدة الأمطار متوسطة على حلايب وشلاتين خفيفة على القاهرة، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.
ومن المتوقع أن تمتد هذه الأمطار لتصل إلى محافظات الوجه البحري، والقاهرة ولكن بشكل خفيف إلى متوسط، ويصاحب تلك الأمطار رياح، ما يزيد شعور الانخفاض في درجات الحرارة.
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