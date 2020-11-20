مصر | "مهندسين وشيخ لإستخراج الآثار".. 4 أيام لحفر 10 أمتار تحت الأرض بمدينة الحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "مهندسين وشيخ لإستخراج الآثار".. 4 أيام لحفر 10 أمتار تحت الأرض بمدينة الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات حفر 12 شخصًا تنقيباَ عن الآثار أسفل أحد المنازل بمنطقة أم خنان بمدينة الحوامدية، إذ تبين أن الـ 12 شخصًا من بينهم مهندسي حفر وكهرباء، وشيخ لمساعدتهم في إستخراج الآثار.

وأفادت التحريات أنه ورد بلاغًا من الأهالي بسماع أصوات حفر وتكسير بالمنزل.. " سامعين أصوات غريبة من بيت في أم خنان"، وعلى إثر ذلك أُعدت مأمورية وتمكنت من القبض عليهم.

وبينت التحريات أن المتهمين، كانوا يحفروا أسفل المنزل على مدار الـ 4 أيام الماضيين، وحفروا بعمق 10 أمتار أسفل الأرض.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام عددًا من الأشخاص، بالحفر تنقيباَ عن الآثار داخل أسفل المنازل بمنطقة أم خنان، بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بمداهمة المنزل المشار إليه، والقبض على المتهمين، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين قيام 12 شخصًا بالحفر بصالة شقة بالطابق الأرضي، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، والقبض على المتهمين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.