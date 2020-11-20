مصر | تشريح جثة طالب شنق نفسه بالمعادي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تشريح جثة طالب شنق نفسه بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة المعادي الجزئية، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة طالب لقي مصرعه شنقا داخل منزله، وإرسال تقرير وافي عن سبب الوفاة للوقوف علي ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادي مفاده وجود جثة لطالب مشنوقا بحبل بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب، وحول رقبته حبل، وبعمل التحريات دلت أن الطالب يعانى من مشاكل أسرية وزادت فى الآونة الأخيرة بسبب انفصال والديه.

وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة.