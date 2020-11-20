مصر | "حلم الثراء السريع".. القبض على 12 شخصاً لتنقيبهم عن الآثار بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "حلم الثراء السريع".. القبض على 12 شخصاً لتنقيبهم عن الآثار بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على 12 متهما، لاتهامهم بالحفر تنقيباَ عن الآثار أسفل أحد المنازل، بمنطقة أم خنان، بمدينة الحوامدية، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام عددًا من الأشخاص، بالحفر تنقيباَ عن الآثار داخل أسفل المنازل بمنطقة أم خنان، بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بمداهمة المنزل المشار إليه، والقبض على المتهمين، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين قيام 12 شخصًا بالحفر بصالة شقة بالطابق الأرضي، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، والقبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.