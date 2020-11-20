مصر | " شنق نفسه".. انتحار طفل عربي الجنسية داخل منزله بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر " شنق نفسه".. انتحار طفل عربي الجنسية داخل منزله بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات انتحار طفل يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بمحافظة الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة ومعرفة دوافعه لانتحاره.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، مفاده بانتحار طفل داخل منزله.

التحريات الأولية أشارت إلى انتحار "أحمد.م" في منتصف العقد الثاني من عمره شنقا داخل منزله

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعه، وسماع أقوال أهليته.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.