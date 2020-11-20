مصر | ضبط سيارة نقل مُحمل عليها أحجار تحتوي على خام الذهب تزن بأسوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط سيارة نقل مُحمل عليها أحجار تحتوي على خام الذهب تزن بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهة قائدها اعترف بقيامه بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب بدون تصريح وحيازته للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سيارة) نقل بدائرة مركز شرطة أسوان مُحمل عليها عدد (15 جوال بداخلها أحجار تحتوي على خام الذهب تزن حوالي 750 كيلو جرام) وكذا ضبط (الأداة المستخدمة في التنقيب).