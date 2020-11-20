مصر | جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (كماليات سيارات - بضائع أجنبية الصنع).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1445) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية "تزوير".

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (195) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

