مصر | الداخلية تواصل جهودها في مواجهة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تواصل جهودها في مواجهة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أربعة أشخاص) بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية، له معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت حوالى (1،500،000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.