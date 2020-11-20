مصر | ضبط 400 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 400 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 400 طربة لمخدر الحشيش بمحافظة البحيرة.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما (عدد 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2،800،000 إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

