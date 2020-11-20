مصر | أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال.

فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (ثلاثة أشخاص) بتعرضهم لواقعة نصب والإستيلاء على أموالهم من قِبل أحد الأشخاص بزعم قدرته على إنهاء إجراءات مصالحات مخالفات بناء العقارات الخاصة بهم وسداد الرسوم المستحقة عليها.

أكدت تحريات فرع الإدارة شمال الصعيد أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مهندس مدنى،مقيم بمحافظة المنيا، له معلومات جنائية) وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإحتيال على المواطنين راغبى إنهاء إجراءات مصالحات مخالفات البناء وإنتحاله لصفة مهندس (بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة المنيا – على خلاف الحقيقة) وزعم قدرته على إنهاء إجراءات المصالحات وسداد الرسوم المستحقة من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

