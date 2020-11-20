مصر | ضبط 2,5 طن أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 2,5 طن أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مباحث التموين فى ضبط 2،5 طن أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى. فقد تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط (كمية قدرها 2،5 طن أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية) محملة على سيارة نقل قيادة ( سائق – مقيم بمحافظة الجيزة ) وبمواجهته أقر بنقله المضبوطات من محافظة أسوان متجهًا إلى إحدى محال بيع الأسماك المملحة كائن بمحافظة القاهرة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

