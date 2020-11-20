مصر | ضبط 94 بندقية خرطوش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بمطروح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 94 بندقية خرطوش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط 94 بندقية خرطوش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بمطروح. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن مطروح (عدد 94 بندقية خرطوش، مبلغ مالى، عدد 3 هواتف محمولة) بحوزة (عاطل، سائق "له معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بنطاق محافظتى أسيوط وسوهاج) وذلك حال إستقلالهما سيارة نصف نقل بدائرة قسم شرطة مطروح وإخفاء الأسلحة النارية أسفل حمولة خردة محُملة على السيارة.. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج. هذا وتقدر القيمة المالية المضبوطات بحوالى ( مليون جنيه تقريبًا). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

