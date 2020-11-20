مصر | ضبط مالك محل هواتف محمولة لقيامه بممارسة جرائم الغش فى الموسكى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مالك محل هواتف محمولة لقيامه بممارسة جرائم الغش فى الموسكى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مالك محل هواتف محمولة لقيامه بممارسة جرائم الغش فى مجال الهواتف المحمولة.

فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ومشاركة الجهات المعنية من ضبط (عدد كبير من الكراتين الفارغة الخاصة بهواتف محمولة مختلفة الأنواع والماركات، بالإضافة لـعدد 2 سخان هوائى حرارى، ماكينة تغليف حرارية، كمية من الملصقات المستخدمة فى غلق الكراتين المقلدة، عدد من السماعات والشواحن المقلدة، كمية من الملصقات مطبوع عليها أرقام (سيريـال نمبر)، عدد 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة، مبلغ مالى) بحوزة ( مالك محل للهواتف المحمولة كائن بشارع عبدالعزيز دائرة قسم شرطة الموسكى - مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى نصب).

وبمواجهته أقر بقيامه بشراء تلك المضبوطات (مقلدة) من الخارج، موضحًا إشتراكه وآخر ( بدون عمل) لطباعة الملصق المدون به بيانات الأجهزة ولصقها على الكراتين الخاصة بها وبيعها لأصحاب محلات الهواتف مقابل مبلغ مالى قدره (500 جنيه لكل كرتونة بمشتملاتها " سماعة - شاحن " ) وإعادة بيعها على أنها جديدة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

