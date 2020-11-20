مصر | ضبط مسئولى إحدى الوحدات المحلية بإستغلال موقعهم الوظيفى فى الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مسئولى إحدى الوحدات المحلية بإستغلال موقعهم الوظيفى فى الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستمرار جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (عدد من مسئولى إحدى الوحدات المحلية- بمحافظة الجيزة) بإستغلال موقعهم الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة والتواطؤ مع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مستأجر قطعة أرض كائنة بمنطقة ناهيا بمحافظة الجيزة) وتغاضيهم عن إتخاذ الإجراءات القانونية وأصدروا له رخصة بناء لتمكينه من بناء مدرسة خاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وتعديل إستخدام الأرض من سكنى إلى تعليمى وكذا التغاضى عن مشروع تقسيم الأرض والذى يُشترط لإصدار تراخيص بناء عليها، والموافقة على السير فى إجراءات إصدار رخصة المبانى المشار إليها والإعتداد بعقد الإيجار كسند لملكية الأراض بالمخالفة للقانون، مما مكن مستأجر الأرض من الحصول على ترخيص البناء وإستخدامه فى بناء ثلاث أدوار لمدرسة خاصة (تحت الإنشاء) دون سداد مستحقات الدولة المالية المقررة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.