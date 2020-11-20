مصر | ضبط 3 أشخاص لحيازتهم شهادات طبية مزورة لراغبى السفر خارج البلاد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص لحيازتهم شهادات طبية مزورة لراغبى السفر خارج البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم التزوير.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة حيازة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية" ومقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) كمية من الشهادات الطبية منسوب صدورها لوزارة الصحة تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا وترويجها على عملائه من راغبى السفر خارج البلاد بدون إجراء تحليل طبى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (شخصين) وبتفتيش الشقة محل سكنه عثر على المضبوطات الآتية:-

عدد 170 شهادة منسوب صدورها لوزارة الصحة ممهورين بخاتم شعار وزارة الصحة ومدون بها أسماء أشخاص مختلفين تتضمن خلوهم من فيروس كورونا.

جهاز إسكنر.

جهاز كمبيوتر.

عدد (8) وثيقة تحقيق شخصية لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية.

مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه) لترويجها على عملائهم من راغبى السفر خارج البلاد مقابل مبالغ مالية، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.