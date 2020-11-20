مصر | ضبط 215 قضية مخدرات وتنفيذ 80762 حكما قضائيا متنوعا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 215 قضية مخدرات وتنفيذ 80762 حكما قضائيا متنوعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 173 قطعة سلاح نارى، بحوزة 154متهم).. وذلك على النحو التالى:

(13) بندقية آلية.

(23) بندقية خرطوش.

(13) طبنجة.

(124) فرد محلى.

(148) طلقة مختلفة الأعيرة.

(208) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (80762) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6618) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:

(349) حكم جناية.

(24145) حكم حبس جزئى.

(4792) حكم حبس مستأنف.

(40096) حكم غرامة.

(11380) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (215) قضية مخدرات بحوزة (225) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (18،275 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (10،310 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3،380 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،760 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (260 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (730 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (175 جرام).

كمية من مخدر كيتامين وزنت (100 جرام).

عدد (3312) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (42) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (324) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22874) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

