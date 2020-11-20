مصر | مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1277) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (3،26 طن "مقطعات لحوم ودواجن – سجق") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الدواجن) بمحافظة القاهرة.

ضبط (8 أطنان "سكر حر") بدون مستندات "مجهول المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (قائد سيارة نقل) حال سيره بمحافظة الفيوم، وبحوزته (4،5 طن "عسل أبيض") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

ضبط (30،720 قطعة "حلوى جافة" بدون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية أو الإنتاج "منتج نهائى")، وكذا تجميع (130 كيلو جرام "سكر تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق بدون وجه حق).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (المدير المسئول عن محطة تعبئة بوتاجاز - كائنة بمحافظة الفيوم).. لقيامه ببيع (190 طن غاز صب بالسوق السوداء دون وجه حق، وعدم إثباتها بالدفاتر الخاصة بالمحطة)، وكذا عدم إثبات الفواتير وكميات المواد البترولية الواردة للمحطة خلال يومين بالدفاتر المخصصة لذات الغرض.

ضبط (281 صنف علاجى بإجمالى 54،897 عبوة أدوية خاصة بعلاج "أمراض مزمنة – مضادات حيوية – مكملات غذائية – منشطات") غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (18،000 قطعة مستلزمات طبية "شكاكة – خافض لسان – سرنجات – كمامات – شرائط تحليل السكر، 17لتر "كحول طبى" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة بالفيوم.

ضبط (قائد سيارة نقل) حال سيره بمحافظة الشرقية، وبحوزته (9 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (48) قضية بإجمالى مضبوطات (26،262 عبوة سجائر)

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

