أخبار مصر | وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الجامعات المصرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الجامعات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- د عبدالعزيز قنصوه، رئيسا لجامعة الإسكندرية.

- د جمال عبد الرحمن محمد علي، نائبا لرئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب.

- د سامح المراعي، نائبا لرئيس جامعة بني سويف، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- د جمال محمد شحاتة، عميدا لكلية التجارة جامعة القاهرة.

- د أحمد جلال جاد، عميدا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.

- د سامح حمدي سرور، عميدا لكلية الصيدلة جامعة حلوان.

- د ميرفت أمين قاسم، عميدا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية.

- د محمد عبدالحميد فايز، عميدا لكلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية.

- د أمجد حامد عبدالرازق عمارة، عميدا لكلية التجارة جامعة المنوفية.

- د محمود محمد سليمان الجعيد، عميدا لكلية الآداب جامعة المنصورة.

- د نصر عبدالوهاب محمد، عميدا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

- د كريم مصلح عيسى، عميدا لكلية آداب جامعة سوهاج.

- د عبدالحميد غلاب، عميدا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ.

- د بدر عبدالعزيز، عميدا لكلية الآداب جامعة بورسعيد.

- د حاتم السيد أمين، عميدا لكلية طب أسنان جامعة طنطا.

- د سحر عبدالستار إمام، عميدا لكلية الحقوق جامعة السادات.

- د محمد صالح هاشم حماد، عميدا لكلية العلوم الإدارية أكاديمية السادات.