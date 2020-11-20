أخبار مصر | "امتحانات أون لاين ".. أبرز تصريحات التعليم العالي بشأن مستجدات فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "امتحانات أون لاين ".. أبرز تصريحات التعليم العالي بشأن مستجدات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عدة حقائق هامة بشأن تطورات أزمة فيروس كورونا، ومنها عدد الطلاب المصابين بالفيروس وإجراءات الاحترازية المتبعة في الامتحانات.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية تصريحات المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بشأن تطورات أزمة فيروس كورونا:

عدد إصابات طلاب بالفيروس:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الجامعات، قائلًا:" الحالات المؤكدة بين الطلاب لا تزيد عن أربع حالات، أما حالات الاشتباه فعدد الإصابات يقدر بالعشرات، من إجمالي 3 مليون طالب في جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة".

عدد المستشفيات المجهزة لاستقبال الحالات:

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن هناك 31 مستشفى جامعي على أهبة الاستعداد للتعامل مع ازمة كورونا، موضحًا أن أجزاء من جميع المستشفيات مخصصة لكي تكون مكان للعزل، وكل مستشفى يوجد بها لا يقل عن 10 أسرة عناية مركز للحالات التي في حاجة للحجز.

امتحانات أون لاين:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إن وزارة التعليم قامت بإعداد الامتحانات اون لاين في العديد من الكليات خلال الفترة السابقة بسبب أزمة كورونا، وإذا لم يكن هناك قدرة وإمكانيات لبعض الكليات على إقامة الامتحانات اون لاين، فمن الممكن تقسيم الطلاب، وبدلًا من إجراء الامتحان في أسبوعين، فمن الممكن إجرائها في أربع أسابيع.

أتباع الإجراءات الاحترازية:

شدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي علي أتباع الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات بداية من دخول الطالب الحرم الجامعي، وصولا إلى المدرج.

وباء كورونا ليس الجائحة الأخيرة:

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الي أن وباء كورونا لن يكون الجائحة الأخيرة التي نتعرض لها، معلقا: "ده مش أول ولا أخر مرة نشوف فيها هذا النوع من الجائحات.. ولازم نتعلم أن نتعايش مع وجود الوباء، والحياة تدور".

خطة الدولة لتصدي لجائحة فيروس كورونا:

فيما كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن خطة الدولة لتصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث وضعت مصر نموذج أكثر من رائع للتعامل مع جائحة كورونا، وتعاونت فيه أكثر من دولة، معلقا: "كنا مش بنام، في مطبع للأحداث اللي حصلت ومرت بها مصر".

وقال إن لحكومة كانت تتابع كافة الجوانب للوضع، كتوفير الأدوية، وتجهيز المستشفيات، منوها بأن رؤية الضغط الذي تعرضت له الأنظمة الصحية في أوروبا قبل وصول الجائحة إلى مصر كان من اللحظات الصعبة جدا.

وأضاف أنه كان لابد من تأمين المجتمع الذي به 100 مليون مواطن، منوها بأن هناك مراحل مرت بها الأجهزة المختلفة استعدادا للجائحة لم تعرض، ولكنها موثقة لدى الدولة.

مدة التأكد من فاعلية لقاح فيروس كورونا:

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إنتاج اللقاحات في الظروف الطبيعية يستغرق من 8 إلى 10 سنوات للتأكد من الفاعلية والأمان على المصابين بمشاركة الشركات العالمية ومنها شركة فايزر.

لقاح المصري:

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي أن الاجسام المناعية التي توافرت في أجسام الحيوانات بسبب اللقاح المصري كانت عالمية ومستمرة لفترات طويلة.