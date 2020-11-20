الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية: ورشة لتعليم الأطفال الصم صناعة الإكسسوارات والحلي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، ورشة لتعليم الأطفال الصم تصنيع الحلى والاكسسوارات، الجمعة.

وقال المطران منير حنا رئيس أساقفة الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، إن الورشة هي الأولى من نوعها يتدرب فيها الطلاب من سن ٩ لـ١٨ سنة على تصنيع الحلو والاكسسوارات من الصلصال الحراري، موضحاً إن الصلصال الحراري يتم تشكيله بتقنيات مختلفة ويدخل الفرن حتى يتماسك وتأتي تلك الورشة لتعليم الأطفال حرف وصناعات جديدة.

وأشار إلى أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣، وتعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

ولفت إلى إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم، وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد على باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية: ورشة لتعليم الأطفال الصم صناعة الاكسسوارات والحلي (صور)

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية: ورشة لتعليم الأطفال الصم صناعة الاكسسوارات والحلي (صور)

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية: ورشة لتعليم الأطفال الصم صناعة الاكسسوارات والحلي (صور)

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية: ورشة لتعليم الأطفال الصم صناعة الاكسسوارات والحلي (صور)

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية: ورشة لتعليم الأطفال الصم صناعة الاكسسوارات والحلي (صور)

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية: ورشة لتعليم الأطفال الصم صناعة الاكسسوارات والحلي (صور)