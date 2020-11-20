شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صلاح بمطار الغردقة قبل استقلاله طائرة طبية مجهزة للسفر لإنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على أول صورة لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي لحظة وصوله لمطار الغردقة الدولي لاستقلال طائرة طبية خاصة مجهزة.

وظهر صلاح مرتديا كمامة طبية كما ننشر صورة الطائرة قبل اقلاعها من المطار.

كانت طائرة خاصة مجهزة طبيا وعلي متنها محمد صلاح ومحمد النني لاعبا منتخب مصر وليفربول والارسنال الانجليزيين، قد اقلعت بعد ظهر الجمعة من مطار الغردقة الدولي، وذلك لاستكمال فترة العزل الصحي بانجلترا وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية بمطار الغردقة

كانت «المصري اليوم» قد رصدت الصور لحظة وصول محمد صلاح لمطار الغردقة الدولي مرتديا كمامة طبية وجالسا بالمقعد الخلفي الايمن لسيارة مرسيدس سوداء اللون تحمل ارقام سياحية وفامية للزجاج الخلفي وامام السيارة المرسيدس تسير سيارة تابعة لمطار الغردقة في اتجاه منطقة انتظار السيارة الخاصة.

ودخلت السيارة التي يستقلها صلام لمهبط الطائرة الخاصة التي ستقله بصحبة النني لانجلترا.

كانت المفاجاة ان سائق السيارة التي تقل محمد صلاح يرتدي ملابس عادية وليست طبية ويرتدي كمانة طبية فقط ولا توجد أي حواجز بين وبين صلاح داخل السيارة وتمكنت «المصري اليوم» من رصد وصول اللاعب محمد صلاح بالصور للمطار،كان محمد صلاح قد وصل لمطار الغردقة قادما من منتجع الجونة بعد وصول محمد صلاح للمطار باكثر من نصف ساعة.

كانت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي قد كشفت أن طائرة خاصة مجهزة طبياً وصلت للمطار ا الجمعة، وذلك لنقل لاعبا المنتخب الوطني وليفربول وآرسنال الإنجليزيين محمد صلاح ومحمد النني إلى إنجلترا وذلك على أمل أن تتحول حالتهما من الايجابية إلى سلبية ضد فيروس كورونا، وأضافت المصادر أن الطائرة ستغادر المطار باللاعبين اليوم الجمعة إلى احد المطارات بانجلترا.