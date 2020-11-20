شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تحول ميدان فيكتور عمانويل و«باكوس» في الإسكندرية إلى بحيرة مياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغرقت الأمطارالغزيرة منطقة سموحة وباكوس شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، تزامنا مع بدء نوة «باقي المكنسة».

وحولت الأمطار التي وصلت إلى حد السيول والمصاحبة لموجة الطقس الأسوأ على الإطلاق منذ بدء فصل الشتاء، ميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة إلى بحيرة من المياه، ما أربك حركة المرور.

وفى منطقة باكوس دائرة قسم شرطة أول الرمل تحولت الشوارع إلى برك وخاصة شارع سينما ليلى اشهر شوارع المنطقة حيث ارتفعت به المياه إلى أكثر من ٥٠ سم

وتبذل شركة الصرف الصحي بالتعاون مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر جهودا مضنية لاحتواء الموقف من خلال نشر أكثر من 180 سيارة، لكسح تراكمات مياه الأمطار.

وحذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين من النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

بالصور- الأمطار تحول ميدان فيكتورعمانويل و" باكوس" في الإسكندرية لـ"بحيرة"

بالصور- الأمطار تحول ميدان فيكتورعمانويل و" باكوس" في الإسكندرية لـ"بحيرة"

بالصور- الأمطار تحول ميدان فيكتورعمانويل و" باكوس" في الإسكندرية لـ"بحيرة"