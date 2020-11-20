رش المسطحات المائية بالمبيدات لتقليل كثافة يرقات الباعوض في كفر شكر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام فريق مكافحة ناقلات الأمراض بحملة على المصارف المجارى المائيه بدائرة مركزومدينة كفر شكر لرشها بالمبيدات بهدف تقليل كثافات يرقات البعوض قال اللواء هشام رفعت رئيس المدينه ان الحمله تهدف إلى رصد التجمع الحشري ليرقات البعوض بالتجمعات المائية لمكافحة الأمراض المتوطنة باستخدام أجهزة الضباب ومكافحة اليرقات بمواتير الرش في كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا اوضح رئيس المدينه أنه يوجد خطة واضحة لتقليل كثافة يرقات البعوض من خلال استمرار شن الحملات على كافة مصارف قرى الوحدات المحلية والمدينة وفى السياق تابع رئيس المدينه اعمال رفع ناتج التطهير الناتج من مصرف كفر منصورحيث تمت عمليات رفع ناتج التطهير بمعدات وعمال مجلس المدينة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين من الأضرار البيئية والصحية التي يسببها ترك ناتج التطهير على جانبى الترع والمصارف والذى تؤدى إعاقة إلى حركة الطريق وانتشار الأمراض والفيروسات. رش المجارى المائيه فى كفر شكر رش المجارى المائيه فى كفر شكر رش المجارى المائيه فى كفر شكر الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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