شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على السلوم بمدينة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الأمطار هطولها على مطروح في أماكن متفرقة بسبب نوة «المكنسة»، كما اشتهرت بهذا الأسم من النوات في مثل هذا الوقت من العام.

هطلت الأمطار على أماكن متفرقة بمركز ومدينة مطروح بشكل متوافر على عظة اماكن وكانت كثافتها من خفيفة إلى متوسطة الكثافة سبقتها عاصفة ترابية لم تستمر طويلا حتى أمطرت .

وكانت مدينة السلوم الحدودية قد شهدت أمس هطول |أمطار غزيرة وكثيفة لفترات طويلة من النهار على كافة أنحاء المدينة الحدودية، متأثرة بحالة الطقس في شرق الاراضى الليبية أواخر الأسبوع المنتهي .