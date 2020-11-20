شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر طبى بمستشفى أطفال الرمل: الأطباء اضطروا لارتداء أكياس بلاستيك للدخول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر طبى في مستشفى أطفال الرمل بالإسكندرية إن الأمطار التي هطلت على الإسكندرية والمصاحبة لباقى نوة المكنسة وتسببت في غرق مدخل وحديقة المستشفى بالكامل اليوم الجمعة، وغطت الأرصفة والممرات مما ساهم في إحداث شلل تام في حركتي الدخول والخروج من وإلى المستشفى.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم شفط حوالى 20 سنتيمترا من المياه حتى الآن من خلال سيارتى شفط، والتى ارتفعت بمعدل 50 سنتيمترا منذ الصباح، مؤكداً أنه لن يغادر مسؤولو المستشفى والمحافظة ومديرية الشؤون الصحية المتواجدون في المستشفى حتى يتم شفط باقى المياه بالكامل حتى يعود المستشفى لعمله بشكل طبيعى.

ولفت المصدر إلى ان الاطقم الطبية والتمريضية اضطروا إلى ارتداء اكياس بلاستيك على احذيتهم حتى يتمكنوا من الدخول إلى المستشفى لممارسة عملهم، وهو ما جعلهم يستحقون التكريم على موقفهم المسؤول تجاه مرضاهم، خاصة وان المستشفى تعد الوحيدة المتخصصة في طب الاطفال في منطقة شرق وتقدم خدمات طبية لاجزاء من محافظة البحيرة.

وأضاف أنه حتى الآن لا توجد أضرار بسبب غرق المستشفى، خاصة أن المياه متمركزة في الحديقة والمدخل، وأن الوحدات الطبية المهمة خاصة العنايات المركزة موجودة في الطوابق العليا، بالاضافة إلى تواجد حجرتى الكهرباء والاكسجين في مكان مرتفع تحسباً لأى ظروف طارئة، لا سيما أن هذه هي المرة تعد الخامسة التي يتعرض فيها المستشفى للغرق بسبب الأمطار.

وأوضح المصدر الطبى أن المشكلة تكمن في عدم إصلاح محطة الصرف والشفط الرئيسية الموجودة بجوار المستشفى، والمعطلة منذ أكثر من 10 سنوات، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة المحافظة أكثر من مرة ولا أحد يجيب، لافتاً إلى أنه لو تم إصلاح المحطة لما استغرق شفط المياه نصف ساعة.

وتسببت موجة الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت الإسكندرية، اليوم الجمعة، في غرق مستشفى أطفال الرمل، ما أدى لعرقلة حركتي الدخول والخروج من وإلى المستشفى.

وكانت غرفت عمليات الصرف الصحي تلقت استغاثة من مسؤولي مستشفى أطفال الرمل التابع لوزارة الصحة تفيد بغرق مدخل وفناء المستشفى بمياه الأمطار.

وتتعرض الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى إلى نوة «باقي المكنسة»، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.